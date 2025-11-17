Altın fiyatları canlı 17 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
17.11.2025 08:30
Birkan Erol
Altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü haftanın ilk gününde düşüş yönlü seyrediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından erken saatlerde araştırılmaya başladı. 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güne kırmızı mumla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 554 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 541 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.548,97
Gram altın satış: 5.549,69
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.380,00
Çeyrek altın satış: 9.469,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.759,00
Yarım altın satış: 18.926,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.881,53
Tam altın satış: 37.604,69
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.403,00
Cumhuriyet altını satış: 37.731,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.034,08
Ata altın satış: 38.988,92