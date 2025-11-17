Altın fiyatları canlı 17 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

17.11.2025 08:30

Birkan Erol

Altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü haftanın ilk gününde düşüş yönlü seyrediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı

Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından erken saatlerde araştırılmaya başladı. 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güne kırmızı mumla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 554 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 541 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

iStockPhoto

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.548,97

 

Gram altın satış: 5.549,69

Anadolu Ajansı

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.380,00

 

Çeyrek altın satış: 9.469,00

Anadolu Ajansı

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.759,00

 

Yarım altın satış: 18.926,00

iStockPhoto

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 36.881,53

 

Tam altın satış: 37.604,69

iStockPhoto

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.403,00

 

Cumhuriyet altını satış: 37.731,00

Anadolu Ajansı

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.034,08

 

Ata altın satış: 38.988,92

 

