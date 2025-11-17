Altın fiyatları canlı 17 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından erken saatlerde araştırılmaya başladı. 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güne kırmızı mumla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 554 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 541 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.