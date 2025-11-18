Altın fiyatları canlı 18 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
18.11.2025 08:44
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yatırımcısının yakın takibinde yer alıyor. Dün 5 bin 500 lira seviyelerinde kapanışını yapan gram altın bugün güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken, yatırımcılar ise 18 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları, 18 Kasım 2025 Salı günü yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Canlı altın fiyatları bugün itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güne dün olduğu gibi bu günde düşüşle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 500 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 40 liraya yakın düşüşle 5 bin 461 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.460,22
Gram altın satış: 5.461,01
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.216,00
Çeyrek altın satış: 9.302,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.021,11
Ons altın satış: 4.021,68
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.432,00
Yarım altın satış: 18.592,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.756,90
Tam altın satış: 37.482,68
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 36.751,00
Cumhuriyet altını satış: 37.065,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 37.905,56
Ata altın satış: 38.862,42