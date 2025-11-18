Altın fiyatları canlı 18 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Güncel altın fiyatları, 18 Kasım 2025 Salı günü yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Canlı altın fiyatları bugün itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güne dün olduğu gibi bu günde düşüşle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 500 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 40 liraya yakın düşüşle 5 bin 461 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.