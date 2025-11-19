Altın fiyatları canlı 19 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik sürmeye devam ederken, yatırımcılar ise 19 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını inceliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 530 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 35 liraya yakın artışla 5 bin 565 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.