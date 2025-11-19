Altın fiyatları canlı 19 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
19.11.2025 08:32
Birkan Erol
Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dün 5 bin 535 lira seviyelerinde kapanışını yapan gram altın bugün güne yükselişini sürdürerek başladı.
Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik sürmeye devam ederken, yatırımcılar ise 19 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını inceliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 530 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 35 liraya yakın artışla 5 bin 565 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.550,65
Gram altın satış: 5.551,44
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.378,00
Çeyrek altın satış: 9.459,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.089,29
Ons altın satış: 4.089,87
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.757,00
Yarım altın satış: 18.907,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.863,54
Tam altın satış: 37.591,37
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.398,00
Cumhuriyet altını satış: 37.693,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.015,52
Ata altın satış: 38.975,10