Altın fiyatları canlı 20 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
20.11.2025 08:15
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılarının yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Dün 5 bin 545 lira seviyelerinde kapanışını yapan gram altın bugün güne 5 bin 547 seviyelerinde başladı. Altın fiyatlarında dalgalanma sürmeye devam ederken, yatırımcılar ise 20 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında güncel son durum, 20 Kasım 2025 Perşembe günü gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 547 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 liraya yakın düşüşle 5 bin 542 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.550,32
Gram altın satış: 5.551,08
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.391,00
Çeyrek altın satış: 9.482,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.071,51
Ons altın satış: 4.072,09
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.782,00
Yarım altın satış: 18.951,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.207,30
Tam altın satış: 37.941,68
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.449,00
Cumhuriyet altını satış: 37.784,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.370,02
Ata altın satış: 39.338,31