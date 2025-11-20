Altın fiyatları canlı 20 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında güncel son durum, 20 Kasım 2025 Perşembe günü gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, güne 5 bin 547 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 liraya yakın düşüşle 5 bin 542 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.