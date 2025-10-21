Altın fiyatları canlı 21 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
Haftanın ikinci gününde altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” ve “Yarım altın fiyatı kaç lira?” gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons fiyatındaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlerle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 21 Ekim 2025 Salı tarihli altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.