Altın fiyatları canlı 21 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons fiyatındaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlerle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 21 Ekim 2025 Salı tarihli altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.