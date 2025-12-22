Altın fiyatları canlı 22 Aralık 2025: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

22 Aralık sabahı güne uyanan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını merak ediyor. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket sürmeye bu haftada devam etti. Fon, hisse ve yastık altı olarak altın biriktiren birçok kişi, 22 Aralık tarihli güncel altın alış satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları ne kadar?