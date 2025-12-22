Altın fiyatları canlı 22 Aralık 2025: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

22.12.2025 08:30

NTV - Haber Merkezi

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcılarının odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı 5 bin 961 liradan kapatan gram altın, bu haftaya yeniden yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

22 Aralık sabahı güne uyanan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını merak ediyor. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket sürmeye bu haftada devam etti. Fon, hisse ve yastık altı olarak altın biriktiren birçok kişi, 22 Aralık tarihli güncel altın alış satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.052,75

 

Gram altın satış: 6.053,54

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.787,00

 

Çeyrek altın satış: 10.009,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.401,86

 

Ons altın satış: 4.402,47

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.556,00

 

Yarım altın satış: 19.982,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 38.577,53

 

Tam altın satış: 39.338,11

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 39.136,00

 

Cumhuriyet altını satış: 39.719,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 39.783,08

 

Ata altın satış: 40.786,14

 

