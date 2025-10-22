Altın fiyatları canlı 22 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın piyasası haftanın üçüncü gününe hareketli başladı. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü bir kez daha gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında. Küresel piyasalarda ons altının yönü, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki talep, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2025 itibarıyla canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...