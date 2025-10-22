Altın fiyatları canlı 22 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki dalgalanma sürmeye devam ediyor. Dün günü 5 bin 897 seviyelerinde başlayan gram altın büyük yüzde 7'ye yakın bir düşüşle 5 bin 505 seviyesine gerilemişti. Altın yatırımcıları, “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” ve “Yarım altın fiyatı kaç lira?” gibi sorulara yanıt arıyor. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarında düşüş sonrası yukarı yönlü bir tepki yaşanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…
Altın piyasası haftanın üçüncü gününe hareketli başladı. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü bir kez daha gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında. Küresel piyasalarda ons altının yönü, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki talep, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2025 itibarıyla canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...