Altın fiyatları canlı 23 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Canlı altın fiyatları, 23 Ekim 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken, yatırımcıların en çok takip ettiği değerli metallerden biri olan altın güne yeniden düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2025 Perşembe sabahında Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum…