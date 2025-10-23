Altın fiyatları canlı 23 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın yatırımcıları 23 Ekim 2025 sabahına güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ederek başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatının yönü, dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler, iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Dün günü 5 bin 530 seviyelerinde kapatan gram altın bugün yine kırmızı mumla güne başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2025 altın fiyatları canlı olarak ne durumda? İşte Kapalıçarşı’dan ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları, 23 Ekim 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken, yatırımcıların en çok takip ettiği değerli metallerden biri olan altın güne yeniden düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2025 Perşembe sabahında Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.520,27

Gram altın satış: 5.521,03

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.529,00

Çeyrek altın satış: 9.686,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.060,00

Yarım altın satış: 19.373,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.334,47

Tam altın satış: 38.098,64

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 38.002,00

Cumhuriyet altını satış: 38.568,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.501,17

Ata altın satış: 39.501,04

