Altın fiyatları canlı 23 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
Altın yatırımcıları 23 Ekim 2025 sabahına güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ederek başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatının yönü, dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler, iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Dün günü 5 bin 530 seviyelerinde kapatan gram altın bugün yine kırmızı mumla güne başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2025 altın fiyatları canlı olarak ne durumda? İşte Kapalıçarşı’dan ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatları.
