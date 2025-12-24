Altın fiyatları canlı 24 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
24.12.2025 08:27
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 5 bin 961 lira seviyesinde kapatan gram altın bu hafta yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık tarihli gram, çeyrek, yarım ve ons altın canlı alış-satış fiyatları.
Milyonlarca yatırımcısı olan altın, yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. 24 Aralık sabahı haftanın üçüncü işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalık açılışını 5 bin 968 lira olarak yapan gram altın, bugün 6 bin 186 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.191,71
Gram altın satış: 6.192,48
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.042,00
Çeyrek altın satış: 10.297,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.492,15
Ons altın satış: 4.492,73
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.065,00
Yarım altın satış: 20.588,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.900,88
Tam altın satış: 40.696,10
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.156,00
Cumhuriyet altını satış: 40.986,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 41.147,79
Ata altın satış: 42.194,12