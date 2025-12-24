Altın fiyatları canlı 24 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

Milyonlarca yatırımcısı olan altın, yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. 24 Aralık sabahı haftanın üçüncü işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalık açılışını 5 bin 968 lira olarak yapan gram altın, bugün 6 bin 186 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.