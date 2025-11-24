Altın fiyatları canlı 24 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasını sağlarken bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Altının gramı, güne 5 bin 544 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 14 liraya yakın düşüşle 5 bin 531 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.