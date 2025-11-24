Altın fiyatları canlı 24 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
24.11.2025 10:19
Birkan Erol
Altın fiyatlarında güncel son durum, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı 5 bin 542 lira seviyelerinde kapatan gram altın yeni haftaya 5 bin 545 lira seviyelerinde başladı. Ons fiyatındaki düşüşe nedeniyle gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma sürmeye devam ederken, yatırımcılar ise 24 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasını sağlarken bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Altının gramı, güne 5 bin 544 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 14 liraya yakın düşüşle 5 bin 531 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi günü canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.531,62
Gram altın satış: 5.532,38
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.345,00
Çeyrek altın satış: 9.414,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.054,28
Ons altın satış: 4.054,84
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.691,00
Yarım altın satış: 18.827,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.848,08
Tam altın satış: 37.575,64
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.267,00
Cumhuriyet altını satış: 37.505,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 37.999,59
Ata altın satış: 38.958,79