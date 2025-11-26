Altın fiyatları canlı 26 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında güncel son durum, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yeniden yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, haftaya 5 bin 545 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 688 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.