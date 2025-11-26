Altın fiyatları canlı 26 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları
26.11.2025 08:32
Tuğba Öztürk
Altın fiyatlarında güncel son durum, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne yeniden yükseliş eğilimiyle başladı. Altının gramı, haftaya 5 bin 545 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 688 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.682,34
Gram altın satış: 5.682,98
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.465,00
Çeyrek altın satış: 9.551,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.165,81
Ons altın satış: 4.166,36
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.926,00
Yarım altın satış: 19.102,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.030,96
Tam altın satış: 37.761,99
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.736,00
Cumhuriyet altını satış: 38.051,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.188,18
Ata altın satış: 39.152,00