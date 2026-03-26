Altın fiyatları canlı 26 Mart 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları
26.03.2026 10:45
Tuğba Öztürk
Altın fiyatlarında son durum, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 340 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 6 bin 426 liradan tamamladı. Bugün ise güne yeniden düşüşle başlayan gram altının son durumu yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 altında 6 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 310 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 440 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI BASKILANMAYA DEVAM EDİYOR
Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler takip edilirken ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.
Enerji kaynaklı enflasyon artışının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) daha şahin para politikalar uygulayacağına yol açacağı yönündeki endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.