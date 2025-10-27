Altın fiyatları canlı 27 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

27 Ekim tarihli canlı altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından haftanın ilk iş gününde araştırılmaya başladı. Yatırımcıların en çok takip ettiği altın fiyatları güne haftaya düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, vatandaşlar güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına odaklandı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2025 tarihli güncel altın fiyatları.