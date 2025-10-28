Altın fiyatları canlı 28 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

28 Ekim tarihli canlı altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından haftanın ikinci işlem gününde sorgulanmaya başladı. Gram altın haftaya düşüşle başladı ve haftanın ikinci işlem gününde de aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasada gram altının alış fiyatı 5.361 TL, satış fiyatı ise 5.362 TL civarında seyrediyor. Ekonomistler, bu hafta açıklanacak FED faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını, bu nedenle altının düşüş seyrinde hareket ettiğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ekim tarihli canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.