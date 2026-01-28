Altın fiyatları canlı 28 Ocak 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durum, rekor üstüne rekor kıran gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar bu akşam saat 22.00'de açıklanacak kritik FED faiz kararına kilitlendi. Ons altın tarihinde ilk kez 5 bin 200 dolar barajını aşarak 5 bin 247 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise ons altının yükselişiyle gram altın 7 bin 300 TL sınırını aşarak yatırımcılarını mutlu etti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.