Altın fiyatları canlı 28 Ocak 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

28.01.2026 08:55

NTV - Haber Merkezi

Altın fiyatlarında son durum, rekor üstüne rekor kıran gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar bu akşam saat 22.00'de açıklanacak kritik FED faiz kararına kilitlendi. Ons altın tarihinde ilk kez 5 bin 200 dolar barajını aşarak 5 bin 247 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise ons altının yükselişiyle gram altın 7 bin 300 TL sınırını aşarak yatırımcılarını mutlu etti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

iStockPhoto

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları yatırımcılarının odak noktasında yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve eylemleri sonucunda altın, gümüş ve değerli metallerde yükseliş fırtınası devam ediyor. Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde ise rekor tazelemeyi sürdürüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

iStockPhoto

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 7.337,00 TL

 

Gram altın satış: 7.338,05 TL

iStockPhoto

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 12.309,00 TL

 

Çeyrek altın satış: 12.430,00 TL

iStockPhoto

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 5.261,22 TL

 

Ons altın satış: 5.262,05 TL

iStockPhoto

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 24.618,00 TL

 

Yarım altın satış: 24.860,00 TL

iStockPhoto

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 46.747,92 TL

 

Tam altın satış: 47.663,91 TL

iStockPhoto

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 49.086,00 TL

 

Cumhuriyet altını satış: 49.530,00 TL

 

