Altın fiyatları canlı 29 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında güncel son durum, 29 Ekim tarihli canlı altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki dalgalanmalar ve FED’in yaklaşan faiz kararı öncesinde gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi. Peki, 29 Ekim 2025 Çarşamba tarihli güncel altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan canlı verilerle son durum.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün kapalı olsa da, altın fiyatları global piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını doğrudan etkiliyor. Son verilere göre, bu haftaya düşüşle başlayan gram altın, bugün yükselişle güne başladı. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.389,49

Gram altın satış: 5.390,19

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.233,00

Çeyrek altın satış: 9.366,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.466,00

Yarım altın satış: 18.721,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 35.779,35

Tam altın satış: 36.495,09

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 36.818,00

Cumhuriyet altını satış: 37.294,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 36.897,45

Ata altın satış: 37.838,46

