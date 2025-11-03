Altın fiyatları canlı 3 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Küresel piyasalarda dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında yer alıyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları yukarı yönlü hareketine yeniden başladı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.