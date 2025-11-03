Altın fiyatları canlı 3 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları gözlerini 3 Kasım 2025 altın fiyatlarına çevirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik haber akışı ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 5 bin 410 lira olarak kapatan gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2025 altın fiyatları canlı olarak ne durumda? İşte Kapalıçarşı’dan ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatları.

Küresel piyasalarda dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında yer alıyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları yukarı yönlü hareketine yeniden başladı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.434,13

Gram altın satış: 5.435,14

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.155,00

Çeyrek altın satış: 9.239,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.309,00

Yarım altın satış: 18.466,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 35.950,75

Tam altın satış: 36.661,09

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 36.507,00

Cumhuriyet altını satış: 36.786,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 37.074,21

Ata altın satış: 38.010,58

