Altın fiyatları canlı 30 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

En güvenli yatırım aracı olarak görülen ve milyonlarca yatırımcısı olan altın, dün kapanış itibarıyla düşüşe geçti. 30 Aralık sabahı haftanın ikinci işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.