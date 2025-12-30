Altın fiyatları canlı 30 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
30.12.2025 09:18
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum, haftanın ikinci işlem gününde altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Haftaya 6 bin 248 lira seviyesinde başlayan gram altın bugün düşüşe geçti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Aralık tarihli gram, çeyrek, yarım ve ons altın canlı alış-satış fiyatları.
En güvenli yatırım aracı olarak görülen ve milyonlarca yatırımcısı olan altın, dün kapanış itibarıyla düşüşe geçti. 30 Aralık sabahı haftanın ikinci işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.044,18
Gram altın satış: 6.044,95
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.818,00
Çeyrek altın satış: 10.071,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.373,05
Ons altın satış: 4.373,62
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.617,00
Yarım altın satış: 20.135,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.358,27
Tam altın satış: 40.133,67
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.258,00
Cumhuriyet altını satış: 40.086,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 40.588,21
Ata altın satış: 41.610,98