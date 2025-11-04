Altın fiyatları canlı 4 Kasım 2025: Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
Altın piyasası 4 Kasım 2025 Salı günü yeni güne hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiledi. Dolar/TL kurundaki sınırlı artış, altın yatırımcısının gözünü yeniden serbest piyasadaki fiyatlara çevirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL’den alınıyor, kaç TL’den satılıyor? İşte 4 Kasım 2025 Salı günü güncel altın alış satış fiyatları.
