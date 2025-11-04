Altın fiyatları canlı 4 Kasım 2025: Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları, yeni haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları düşüş yönlü hareket ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 389 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2025 Salı günü canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.