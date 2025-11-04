Altın fiyatları canlı 4 Kasım 2025: Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın piyasası 4 Kasım 2025 Salı günü yeni güne hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiledi. Dolar/TL kurundaki sınırlı artış, altın yatırımcısının gözünü yeniden serbest piyasadaki fiyatlara çevirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL’den alınıyor, kaç TL’den satılıyor? İşte 4 Kasım 2025 Salı günü güncel altın alış satış fiyatları.

Altın fiyatları, yeni haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları düşüş yönlü hareket ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 389 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2025 Salı günü canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.378,35

Gram altın satış: 5.378,99

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 8.980,00

Çeyrek altın satış: 9.066,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 17.960,00

Yarım altın satış: 18.120,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 35.686,91

Tam altın satış: 36.400,89

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 35.812,00

Cumhuriyet altını satış: 36.114,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 36.802,13

Ata altın satış: 37.740,80

