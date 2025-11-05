Altın fiyatları canlı 5 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları
05.11.2025 08:37
Fuat İğci
Canlı altın fiyatları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yükselişler hareketiyle güne başladı. Altın fiyatları, bugün yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ons altın fiyatındaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2025 canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum.
Altın fiyatları, yeni haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş yönlü hareketine başladı. Altının gramı, güne 5 bin 316 seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 372 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba günü canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.373,30
Gram altın satış: 5.373,95
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 8.974,00
Çeyrek altın satış: 9.072,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 17.949,00
Yarım altın satış: 18.133,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 35.283,12
Tam altın satış: 35.989,34
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 35.791,00
Cumhuriyet altını satış: 36.142,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 36.385,71
Ata altın satış: 37.314,10