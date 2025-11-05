Altın fiyatları canlı 5 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Canlı altın fiyatları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yükselişler hareketiyle güne başladı. Altın fiyatları, bugün yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ons altın fiyatındaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2025 canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum.