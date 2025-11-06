Altın fiyatları canlı 6 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları, 6 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcısının odak noktasında yer almaya devam ediyor. Canlı altın fiyatları, gram ve çeyrek altında yaşanan hızlı değişimler nedeniyle bugün altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ons altın fiyatındaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiliyor. Dün kapanışını 5 bin 383 liradan yapan gram altın bugün güne tekrardan yükseliş hareketiyle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum.