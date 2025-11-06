Altın fiyatları canlı 6 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
06.11.2025 08:26
Fuat İğci
Altın fiyatları, 6 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcısının odak noktasında yer almaya devam ediyor. Canlı altın fiyatları, gram ve çeyrek altında yaşanan hızlı değişimler nedeniyle bugün altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ons altın fiyatındaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiliyor. Dün kapanışını 5 bin 383 liradan yapan gram altın bugün güne tekrardan yükseliş hareketiyle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum.
Canlı altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde hem yatırımcılar hem de yastık altında altın birikimi yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş yönlü seyrediyor. Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söylüyor. Altının gramı, güne 5 bin 386 seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 397 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu?
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.398,34
Gram altın satış: 5.398,99
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.025,00
Çeyrek altın satış: 9.109,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.050,00
Yarım altın satış: 18.207,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 35.409,59
Tam altın satış: 36.109,68
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 35.990,00
Cumhuriyet altını satış: 36.286,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 36.516,14
Ata altın satış: 37.438,87