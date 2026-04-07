Altın fiyatları canlı 7 Nisan 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
07.04.2026 10:54
Altın fiyatları, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 666,5 liradan tamamladı. Bugün ise güne düşüşle başlayan gram altın, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından yatırımcılar tarafından tedirginlikle takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güne negatif başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 150 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 645 dolardan işlem görüyor.
ALTIN ÜZERİNDE NEGATİF ETKİLER SÜRÜYOR
ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın uzaması ve daralan petrol arzı, enflasyonist baskıları artırırken ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikasında gevşemeye gitme alanını sınırlıyor. Bu durum altın fiyatları üzerinde negatif etkiler oluşturuyor.
Enerji fiyatlarının daha da yükselmesi halinde faiz artışı tartışmalarının bile gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.
Jeopolitik risk ve enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altına, faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ortamında yatırımcıların ilgisi azalıyor.