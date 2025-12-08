Altın fiyatları canlı 8 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları

08.12.2025 09:20

Tuğba Öztürk

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 739 seviyelerinde yaptı. Yatırımcılar ise 8 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Bugün açılışını 5 bin 739 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 27 liralık bir yükselişle 5 bin 766 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.769,12

 

Gram altın satış: 5.769,88

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.465,00

 

Çeyrek altın satış: 9.553,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.215,72

 

Ons altın satış: 4.216,27

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.929,00

 

Yarım altın satış: 19.106,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.125,40

 

Tam altın satış: 37.858,23

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.742,00

 

Cumhuriyet altını satış: 38.059,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.285,57

 

Ata altın satış: 39.251,78

 

