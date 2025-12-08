Altın fiyatları canlı 8 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 739 seviyelerinde yaptı. Yatırımcılar ise 8 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?