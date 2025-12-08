Altın fiyatları canlı 8 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları
08.12.2025 09:20
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 739 seviyelerinde yaptı. Yatırımcılar ise 8 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Bugün açılışını 5 bin 739 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 27 liralık bir yükselişle 5 bin 766 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.769,12
Gram altın satış: 5.769,88
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.465,00
Çeyrek altın satış: 9.553,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.215,72
Ons altın satış: 4.216,27
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.929,00
Yarım altın satış: 19.106,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.125,40
Tam altın satış: 37.858,23
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.742,00
Cumhuriyet altını satış: 38.059,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.285,57
Ata altın satış: 39.251,78