Altın fiyatları canlı 8 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları
08.04.2026 11:21
AA
Altın fiyatlarında son durum, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimin azalması ve barış görüşmelerinin ardından pozitif seyretmeye başladı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 895 liradan işlem görüyor. İşte 8 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.
Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 749 liradan tamamladı. Bugün ise güne yükselişle başlayan gram altın, ABD ve İran'ın barış görüşmelerinin ardından yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
8 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Güne pozitif başlayan gram altın saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,2 üstünde 6 bin 895 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 530 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 480 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 814 dolardan işlem görüyor.
GEÇİCİ ATEŞKES ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ
Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından, enerji fiyatlarına bağlı enflasyonist endişelerin azalmasıyla tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarını destekliyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, Fed'in toplantı tutanaklarından gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.