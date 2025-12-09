Altın fiyatları canlı 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları

09.12.2025 08:58

Tuğba Öztürk

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 730 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün dalgalı seyrine devam etti ve günü kırmızı mumla açtı. Yatırımcılar, 9 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları
Anadolu Ajansı

Altın fiyatlarında güncel son durum, 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
Anadolu Ajansı

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.721,81

 

Gram altın satış: 5.722,59

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
Anadolu Ajansı

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.409,00

 

Çeyrek altın satış: 9.488,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
Anadolu Ajansı

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.181,97

 

Ons altın satış: 4.182,57

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
Anadolu Ajansı

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.819,00

 

Yarım altın satış: 18.976,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
Anadolu Ajansı

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.189,31

 

Tam altın satış: 37.923,41

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
Anadolu Ajansı

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.522,00

 

Cumhuriyet altını satış: 37.801,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 7
iStockPhoto

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.351,48

 

Ata altın satış: 39.319,36

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN