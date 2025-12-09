Altın fiyatları canlı 9 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta yeniden yükselişe geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 730 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün dalgalı seyrine devam etti ve günü kırmızı mumla açtı. Yatırımcılar, 9 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?