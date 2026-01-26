Altın fiyatları canlı grafik 26 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

Grönland, Venezuela ve Orta Doğu ekseninde tırmanan gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde ise tarihi seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının psikolojik sınır olan 5 bin doları aşması, teknik alımları hızlandırdı ve gram, çeyrek ve yarım altın gibi değerli ürünler yükselişini sürdürdü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.