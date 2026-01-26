Altın fiyatları canlı grafik 26 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
26.01.2026 08:45
Son Güncelleme: 26.01.2026 08:50
NTV - Haber Merkezi
Piyasalarda tarihi bir pazartesi yaşanıyor. 26 Ocak 2026 tarihli haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin zirve yapması ve küresel mali risklerin artmasıyla tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Ons altın dünya genelinde ilk kez 5 bin dolar barajını aşarken, yurt içinde gram altın 7 bin 100 TL seviyesini zorluyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları ne kadar? İşte 26 Ocak 2026 canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.
Grönland, Venezuela ve Orta Doğu ekseninde tırmanan gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde ise tarihi seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının psikolojik sınır olan 5 bin doları aşması, teknik alımları hızlandırdı ve gram, çeyrek ve yarım altın gibi değerli ürünler yükselişini sürdürdü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 7.064,75 TL
Gram altın satış: 7.065,65 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 11.707,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.799,00 TL
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 5.061,97 TL
Ons altın satış: 5.062,61 TL
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 23.413,00 TL
Yarım altın satış: 23.599,00 TL
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 45.307,06 TL
Tam altın satış: 46.195,63 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 46.683,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 47.017,00 TL
