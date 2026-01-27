Altın fiyatları canlı grafik 27 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Grönland, Venezuela, İran-ABD arasındaki soğuk rüzgarlar ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın, gümüş ve değerli metallere yönlendirmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde ise yukarı yönlü revizesini sürdürüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.