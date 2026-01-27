Altın fiyatları canlı grafik 27 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

27.01.2026 09:13

NTV - Haber Merkezi

Altın piyasasında tarihi yükselişler sürmeye devam ediyor. 27 Ocak 2026 Salı sabahı itibarıyla altın fiyatları, dün test edilen 5.111 dolarlık ons rekorunun ardından kar satışlarıyla bir miktar dengelenmeye çalışsa da hala zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Yarın akşam açıklanacak kritik FED faiz kararı öncesi yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekerken, gram altın 7 bin lira psikolojik sınırının üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

Altın fiyatları canlı grafik 27 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
iStockPhoto

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Grönland, Venezuela, İran-ABD arasındaki soğuk rüzgarlar ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın, gümüş ve değerli metallere yönlendirmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde ise yukarı yönlü revizesini sürdürüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
iStockPhoto

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 7.075,45 TL

 

Gram altın satış: 7.076,34 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
iStockPhoto

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 11.829,00 TL

 

Çeyrek altın satış: 11.949,00 TL

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
iStockPhoto

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 5.082,47 TL

 

Ons altın satış: 5.083,10 TL

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
iStockPhoto

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 23.659,00 TL

 

Yarım altın satış: 23.898,00 TL

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
iStockPhoto

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 46.591,10 TL

 

Tam altın satış: 47.504,06 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
iStockPhoto

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 47.173,00 TL

 

Cumhuriyet altını satış: 47.613,00 TL

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN