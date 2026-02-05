Altın fiyatları canlı grafik 5 Şubat 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
05.02.2026 09:27
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum, altının ve değerli metallerin düşüş eğilimini sürdürmesinin ardından gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar ve merkez bankalarının faiz kararları sonrasında altın piyasası 2026 yılının en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Hem iç piyasada hem de ons tarafında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıyı "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yöneltti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
Altın fiyatlarının ne kadar olduğu, gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından 5 Şubat tarihinde sorgulanmaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının güncel alış satış rakamları merak ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve eylemleri sonucunda altın, gümüş ve değerli metallerde yükseliş rüzgarı tersine döndü. Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde ise düşüşüne devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.827,26 TL
Gram altın satış: 6.829,61 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 11.809,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.142,00 TL
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.910,27 TL
Ons altın satış: 4.911,47 TL
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 23.618,00 TL
Yarım altın satış: 24.247,00 TL
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 48.032,61 TL
Tam altın satış: 49.087,54 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 47.092,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.346,00 TL