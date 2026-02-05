Altın fiyatları canlı grafik 5 Şubat 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durum, altının ve değerli metallerin düşüş eğilimini sürdürmesinin ardından gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar ve merkez bankalarının faiz kararları sonrasında altın piyasası 2026 yılının en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Hem iç piyasada hem de ons tarafında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıyı "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yöneltti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.