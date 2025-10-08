Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Altın her geçen gün rekor tazeliyor. Haftanın ortasında da yükselişine devam ediyor. Gram altın 5.500 sınırına yaklaştı. Çeyrek altın ise 9 bin TL'yi aşmış durumda. Piyasalar altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Serbest piyasa altın fiyatı yatırımcıların son günlerdeki ana gündem maddesi olmuş durumda. İşte, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın, son zamanların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Gram altın 8 Ekim günü 5.404 TL satış fiyatına sahipken, önceki kapanışını ise 5.341 TL'den yaptı. ONS altın 4.036 dolar fiyatlara ulaştı. Peki, bugün altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI (8 EKİM)

ONS altın

Alış fiyatı: 4.030 USD
Satış fiyatı: 4.030 USD

Gram altın

Alış fiyatı: 5.408 TL
Satış fiyatı: 5.408 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 9.185 TL
Satış fiyatı: 9.273 TL

Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Yarım altın

Alış fiyatı: 18.368 TL
Satış fiyatı: 18.555 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 35.689 TL
Satış fiyatı: 36.389 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 36.804 TL
Satış fiyatı: 37.729 TL

Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Reşat altını

Alış fiyatı: 36.670 TL
Satış fiyatı: 37.015 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 36.638 TL
Satış fiyatı: 36.983 TL

