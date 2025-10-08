Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum
Altın her geçen gün rekor tazeliyor. Haftanın ortasında da yükselişine devam ediyor. Gram altın 5.500 sınırına yaklaştı. Çeyrek altın ise 9 bin TL'yi aşmış durumda. Piyasalar altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Serbest piyasa altın fiyatı yatırımcıların son günlerdeki ana gündem maddesi olmuş durumda. İşte, canlı altın fiyatları...
Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın, son zamanların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Gram altın 8 Ekim günü 5.404 TL satış fiyatına sahipken, önceki kapanışını ise 5.341 TL'den yaptı. ONS altın 4.036 dolar fiyatlara ulaştı. Peki, bugün altın ne kadar oldu?