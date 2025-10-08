Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Gram kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın, son zamanların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Gram altın 8 Ekim günü 5.404 TL satış fiyatına sahipken, önceki kapanışını ise 5.341 TL'den yaptı. ONS altın 4.036 dolar fiyatlara ulaştı. Peki, bugün altın ne kadar oldu?