Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları
Gram altın güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken alıcı ve satıcıları ise canlı altın fiyatlarını anlık olarak gözlüyor. 29 Nisan Salı günü gram altın alış fiyatı 4.089 TL'Den açılış yaptı. Çeyrek altın ise 6.712 TL alış fiyatından güne başladı. Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmelerden etkilenerek dalgalanma yaşayan altında son durum nedir? Yeni haftayla beraber aşağı yönlü harekete başlayan altın kaç lira oldu? İşte, altında son durum...