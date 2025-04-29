Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Gram altın güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken alıcı ve satıcıları ise canlı altın fiyatlarını anlık olarak gözlüyor. 29 Nisan Salı günü gram altın alış fiyatı 4.089 TL'Den açılış yaptı. Çeyrek altın ise 6.712 TL alış fiyatından güne başladı. Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 1

Altın fiyatlarında son durum piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmelerden etkilenerek dalgalanma yaşayan altında son durum nedir? Yeni haftayla beraber aşağı yönlü harekete başlayan altın kaç lira oldu? İşte, altında son durum...

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Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 2

29 NİSAN SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.090 TL / satış fiyatı: 4.090 TL / Önceki kapanış: 4.132 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.712 TL / satış fiyatı: 6.792 TL / Önceki kapanış: 6.853 TL

Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.449 TL / satış fiyatı: 13.585 TL / Önceki kapanış: 13.705 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.358 TL / satış fiyatı: 26.879 TL / Önceki kapanış: 27.132 TL

Altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın bugün ne kadar? 29 Nisan son dakika çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.806 TL / satış fiyatı: 27.056 TL / Önceki kapanış: 27.306 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.182 TL / stış fiyatı: 27.868 TL / Önceki kapanış: 28.131 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.833 TL / satış fiyatı: 27.084 TL / Önceki kapanış: 27.306 TL

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