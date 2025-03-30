Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı
Altında son durum hafta sonu da yakından takip ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 3.730 TL'den yaptı. Geride bıraktığımız haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatları anlık olarak gözleniyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, son dakika altın fiyatları 30 Mart...
Canlı altın fiyatları piyasaların gündeminde. Bayramda altının kaç TL olduğu merakla sorgulanıyor. Gram altın alış fiyatı 3.766 TL'de kaldı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.178 TL'de durdu. İşte, bugün altın fiyatları...