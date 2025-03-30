Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı

Altında son durum hafta sonu da yakından takip ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 3.730 TL'den yaptı. Geride bıraktığımız haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatları anlık olarak gözleniyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, son dakika altın fiyatları 30 Mart...

Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı - 1

Canlı altın fiyatları piyasaların gündeminde. Bayramda altının kaç TL olduğu merakla sorgulanıyor. Gram altın alış fiyatı 3.766 TL'de kaldı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.178 TL'de durdu. İşte, bugün altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı - 2

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA BUGÜN

Gram altın alış fiyatı: 3.766 TL / satış fiyatı: 3.767 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.178 TL / satış fiyatı: 6.274 TL

Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.358 TL / satış fiyatı: 12.550 TL
Tam altın alış fiyatı: 24.297 TL / satış fiyatı: 24.778 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.640 TL / satış fiyatı: 24.997 TL

Altın fiyatları hafta sonu 30 Mart: Gram altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı - 4

Ata altın alış fiyatı: 25.056 TL / satış fiyatı: 25.690 TL
22 Ayar Bilezik alış fiyatı: 3.456 TL / satış fiyatı: 3.498 TL
Ons altın alış fiyatı: 3.084 TL / satış fiyatı: 3.085 TL

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

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