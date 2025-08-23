Altın fiyatları hareketlendi: 23 Ağustos 2025 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, hem tasarruf sahipleri hem de piyasa takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine işaret eden açıklamaları sonrası, ons altın değer kazanarak yükselişe geçti.