Altın fiyatları hareketlendi: 23 Ağustos 2025 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları
Jackson Hole’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar sonrası altın fiyatları bir kez daha hareketlendi.Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 332 dolara indi.
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, hem tasarruf sahipleri hem de piyasa takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine işaret eden açıklamaları sonrası, ons altın değer kazanarak yükselişe geçti.