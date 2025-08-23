Altın fiyatları hareketlendi: 23 Ağustos 2025 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Jackson Hole’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar sonrası altın fiyatları bir kez daha hareketlendi.Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 332 dolara indi.

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, hem tasarruf sahipleri hem de piyasa takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine işaret eden açıklamaları sonrası, ons altın değer kazanarak yükselişe geçti.

23 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, saat 11:30 itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık 4 443 TL, çeyrek altın 7 235 TL’den alış ve 7 340 TL’den satış görürken; yarım altının alış fiyatı 14 469 TL, satış fiyatı ise 14 681 TL bandında seyrediyor.

FAİZ İNDİRİMİ SAİNYELİ ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün düzenlediği toplantıda kurumun eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapabileceğine yönelik sinyal verdi.

Powell'ın açıklamaları sonrası büyük ABD bankalarının hisse senetleri değer kazandı. Bank of America yüzde 0,7, JPMorgan yüzde 0,7, Citigroup yüzde 0,5, Goldman Sachs yüzde 0,7, Morgan Stanley yüzde 0,8 ve Wells Fargo yüzde 0,6 değer kazandı.

Altının onsu sabah seansında 3.323 dolardan başlarken Powell'ın konuşmasında politika değişikliğiyle alakalı bilgilerden sonra yüzde 1,11 değer kazanarak 3.361 dolara kadar çıktı. Saat 17.34 itibariyle değer kazanmaya devam eden altının onsu 3372 dolarda bulunuyor.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

