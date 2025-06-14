Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında rekor artış yaşandı. Haftanın son gününü zirvede bırakan altın hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL'den yaparken, çeyrek altın ise kapanışını 7.045 TL'den gerçekleştirdi. Peki, altın yükseldi mi, neden yükseliyor? İşte, altın fiyatlarında son durum...
altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve piyasaların yakın takibinde. Küresel gelişmelerden etkilenen altında, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar ardından hareketlilik yaşandı. İşte, hafta sonu altın fiyatları...