Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında rekor artış yaşandı. Haftanın son gününü zirvede bırakan altın hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL'den yaparken, çeyrek altın ise kapanışını 7.045 TL'den gerçekleştirdi. Peki, altın yükseldi mi, neden yükseliyor? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 1

altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve piyasaların yakın takibinde. Küresel gelişmelerden etkilenen altında, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar ardından hareketlilik yaşandı. İşte, hafta sonu altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.322- satış fiyatı: 4.328 TL - Önceki kapanış: 4.284

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 7.024 - satış fiyatı: 7.223 TL - Önceki kapanış: 7.045

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 4

Ons altın alış fiyatı: 3.427 - satış fiyatı: 3.432 TL - Önceki kapanış: 3.386

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 5

Yarım altın alış fiyatı: 14.048 - satış fiyatı: 14.446 TL - Önceki kapanış: 14.091

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 6

Tam altın alış fiyatı: 27.946 - satış fiyatı: 28.497 TL - Önceki kapanış: 28.024

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 7

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 28.013 - satış fiyatı: 28.762 TL - Önceki kapanış: 28.052

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 8

Ata altın alış fiyatı: 28.819 - satış fiyatı: 29.546 TL - Önceki kapanış: 29.055

Altın fiyatları son dakika 14 Haziran: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları! Altın ne kadar oldu? - 9

Reşat altın alış fiyatı: 28.045 - satış fiyatı: 28.794 TL - Önceki kapanış: 28.052

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI CANLI

DAHA FAZLA GÖSTER