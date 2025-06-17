Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Piyasalar, küresel gelişmeler neticesinde hareketlenen altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Altın yatırımcısı da ''gram altın ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Gram altın 17 Haziran Salı gününe 4.298 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.048 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. İşte, altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata ve reşat altın fiyatları düğün arifesinde olan aileler, yatırım yapanlar tarafından her an takip ediliyor. Piyasaları da yakından ilgilendiren altın fiyatları 17 Haziran Salı günü kaç lira oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 2

17 HAZİRAN ALTIN ​​NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.301 TL
Satış fiyatı: 4.302 TL
Önceki kapanış: 4.284 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.054 TL
Satış fiyatı: 7.125 TL
Önceki kapanış: 7.096 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 4

Bizim altın

Alış fiyatı: 3.392 TL
Satış fiyatı: 3.393 TL
Önceki kapanış: 3.385 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.105 TL
Satış fiyatı: 14.246 TL
Önceki kapanış: 14.192 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.698 TL
Satış fiyatı: 28.244 TL
Önceki kapanış: 28.613 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 7

Ata altın

Alış fiyatı: 28.602 TL
Satış fiyatı: 29.324 TL
Önceki kapanış: 29.666 TL

Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran - 8

Reşat Altın

Alış fiyatı: 28.133 TL
Satış fiyatı: 28.387 TL
Önceki kapanış: 28.254 TL

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