Altın fiyatlarında artış sürüyor! Son dakika gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın kuru 17 Haziran
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Piyasalar, küresel gelişmeler neticesinde hareketlenen altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Altın yatırımcısı da ''gram altın ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Gram altın 17 Haziran Salı gününe 4.298 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.048 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata ve reşat altın fiyatları düğün arifesinde olan aileler, yatırım yapanlar tarafından her an takip ediliyor. Piyasaları da yakından ilgilendiren altın fiyatları 17 Haziran Salı günü kaç lira oldu?