Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru
Altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, anlık olarak yatırım yapanlar ve piyasalar tarafından takip ediliyor. 26 Haziran gününe gram altın 4.264 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.960 TL alış fiyatından günün açılışını yaptı. 26 Haziran altın fiyatlarında son durum. Bugün altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Özellikle küresel gelişmelerin de etkisiyle altında grafik hareketli seyredeiyor. 26 Haziran Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...