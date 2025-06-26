Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru

Altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, anlık olarak yatırım yapanlar ve piyasalar tarafından takip ediliyor. 26 Haziran gününe gram altın 4.264 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.960 TL alış fiyatından günün açılışını yaptı. 26 Haziran altın fiyatlarında son durum. Bugün altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 1

Canlı altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Özellikle küresel gelişmelerin de etkisiyle altında grafik hareketli seyredeiyor. 26 Haziran Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram Altın

Alış fiyatı: 4.263 TL
Satış fiyatı: 4.264 TL
Önceki kapanış: 4.260 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 3

Çeyrek Altın

Alış fiyatı: 6.958 TL
Satış fiyatı: 7.024 TL
Önceki kapanış: 7.015 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 4

Ons Altın

Alış fiyatı: 3.335 TL
Satış fiyatı: 3.335 TL
Önceki kapanış: 3.332 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 5

Yarım Altın

Alış fiyatı: 13.914 TL
Satış fiyatı: 14.045 TL
Önceki kapanış: 14.029 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 6

Tam Altın

Alış fiyatı: 27.213 TL
Satış fiyatı: 27.750 TL
Önceki kapanış: 27.702 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 7

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 27.741 TL
Satış fiyatı: 27.958 TL
Önceki kapanış: 27.930 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 8

Ata Altın

Alış fiyatı: 28.063 TL
Satış fiyatı: 28.771 TL
Önceki kapanış: 28.722 TL

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 9

Reşat Altın

Alış fiyatı: 27.778 TL
Satış fiyatı: 27.995 TL
Önceki kapanış: 27.930 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son dakika: 26 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Canlı altın kuru - 10
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