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Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durum piyasaların yanı sıra yatırım yapacakların gündeminde. Altın, 27 Mart Perşembe günü yükselişle açılışını yaptı. Gram altın geçtiğimiz günü 3.688 TL ile kapatmıştı. Bugün açılışı ise alış fiyatında 3.705 TL ile yaptı. İşte, canlı altın fiyatları son durum...

Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları - 1

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor! Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 6.083 TL ile başlarken yarım altın alış fiyatı 12.166 TL'de işlem görmeye başladı. Alıcı ve satıcılar her geçen gün altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip etmeyi sürdürüyor. 27 Mart altın fiyatları son dakika...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları - 2

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 27 MART

Gram altın alış fiyatı: 3.705 TL / satış fiyatı: 3.705 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.082 TL / satış fiyatı: 6.137 TL

Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.164 TL / satış fiyatı: 12.275 TL
Tam altın alış fiyatı: 23.837 TL / satış fiyatı: 24.303 TL

Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları - 4

Ata altın alış fiyatı: 24.582 TL / satış fiyatı: 25.198 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 3.398 TL / satış fiyatı: 3.427 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

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