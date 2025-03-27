Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatlarında son durum piyasaların yanı sıra yatırım yapacakların gündeminde. Altın, 27 Mart Perşembe günü yükselişle açılışını yaptı. Gram altın geçtiğimiz günü 3.688 TL ile kapatmıştı. Bugün açılışı ise alış fiyatında 3.705 TL ile yaptı. İşte, canlı altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları yükselişine devam ediyor! Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 6.083 TL ile başlarken yarım altın alış fiyatı 12.166 TL'de işlem görmeye başladı. Alıcı ve satıcılar her geçen gün altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip etmeyi sürdürüyor. 27 Mart altın fiyatları son dakika...