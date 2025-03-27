Altın Fiyatlarında Son Dakika: 27 Mart altın kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor! Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 6.083 TL ile başlarken yarım altın alış fiyatı 12.166 TL'de işlem görmeye başladı. Alıcı ve satıcılar her geçen gün altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip etmeyi sürdürüyor. 27 Mart altın fiyatları son dakika...