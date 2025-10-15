Altın fiyatlarında son durum 15 Ekim: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı 15 Ekim Çarşamba günü 5.620 TL satış fiyatı ile güne başladı. Altının onsu ise 4.179 dolardan işlem görmeye başladı. Altın alıcıları ve satıcıları haftanın ortasında altın piyasasında son durumu takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...

Serbest piyasada altın fiyatları, özellikle bireysel yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Altın son zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın, 5.600 sınırını aşarken, çeyrek altın ise 9.200 sınırını geçti. Peki, bugün altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (15 EKİM)

Gram altın

Alış: 5.621 TL
Satış: 5.622 TL
Önceki kapanış:  5.569 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.397 TL
Satış: 9.508 TL
Önceki kapanış: 9.424 TL

Ons altın

Alış: 4.191 USD
Satış: 4.191 USD

Önceki kapanış: 4.141 TL

Yarım altın

Alış: 18.803 TL
Satış: 19.020 TL
Önceki kapanış: 18.842 TL

Tam altın

Alış: 36.610 TL
Satış: 37.328 TL
Önceki kapanış: 36.941 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 37.491 TL
Satış: 37.860 TL
Önceki kapanış: 37.505 TL

Reşat altını

Alış: 37.523 TL
Satış: 37.892 TL
Önceki kapanış: 37.505 TL

Ata altın

Alış: 37.754 TL
Satış: 38.702 TL
Önceki kapanış: 38.301 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

