Altın fiyatlarında son durum 15 Ekim: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatı 15 Ekim Çarşamba günü 5.620 TL satış fiyatı ile güne başladı. Altının onsu ise 4.179 dolardan işlem görmeye başladı. Altın alıcıları ve satıcıları haftanın ortasında altın piyasasında son durumu takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...
Serbest piyasada altın fiyatları, özellikle bireysel yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Altın son zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın, 5.600 sınırını aşarken, çeyrek altın ise 9.200 sınırını geçti. Peki, bugün altın ne kadar oldu?