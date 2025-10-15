Altın fiyatlarında son durum 15 Ekim: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada altın fiyatları, özellikle bireysel yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Altın son zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın, 5.600 sınırını aşarken, çeyrek altın ise 9.200 sınırını geçti. Peki, bugün altın ne kadar oldu?