Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın)

Altın fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor. Yatırım araçlarının başında gelen altın, küresel gelişmelere göre artış veya düşüş yaşıyor. Gram altın 15 Temmuz Salı günü saat 08:05 itibarıyla 4.345 TL alış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.037 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 1

Canlı altın fiyatları piyasalar olduğu kadar yatırım yapanlar tarafından anlık olarak araştırılıyor. 15 Temmuz Salı günü altın güne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının anlık değişimi altın alış ve satışı yapacaklar tarafından sorgulanıyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.345

Satış fiyatı: 4.345

Önceki kapanış: 4.318 

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.035

Satış fiyatı: 7.102

Önceki kapanış: 7.066

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.069

Satış fiyatı: 14.203

Önceki kapanış: 14.132

Tam altın

Alış fiyatı: 27.604

Satış fiyatı: 28.149

Önceki kapanış: 28.139

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 4

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.051

Satış fiyatı: 28.275

Önceki kapanış: 28.134

Ons altın

Alış fiyatı: 3.362 USD

Satış fiyatı: 3.362 USD

Önceki kapanış: 3.343 USD

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 5

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.085

Satış fiyatı: 28.308

Önceki kapanış: 28.134

Ata altın

Alış fiyatı: 28.467

Satış fiyatı: 29.185

Önceki kapanış: 29.175

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın) - 6
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