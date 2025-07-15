Altın fiyatlarında son durum: 15 Temmuz gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatı (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın)
Altın fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor. Yatırım araçlarının başında gelen altın, küresel gelişmelere göre artış veya düşüş yaşıyor. Gram altın 15 Temmuz Salı günü saat 08:05 itibarıyla 4.345 TL alış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.037 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları piyasalar olduğu kadar yatırım yapanlar tarafından anlık olarak araştırılıyor. 15 Temmuz Salı günü altın güne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının anlık değişimi altın alış ve satışı yapacaklar tarafından sorgulanıyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...