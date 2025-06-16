Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru
Son dakika altın fiyatları, altın yatırımı yapanlarca gündemde. Dünyadaki önemli gelişmelerden etkilenen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere kadar yükselmişti. 16 Haziran Pazartesi günü ise gram altın 4.350 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altın güne 7.130 TL alış fiyatı ile başladı. Altındaki değişim nedeniyle canlı altın kuru ekranı takip ediliyor. Bugün altın kaç lira oldu?
Altın alış ve satış fiyatları, yatırımcının yanı sıra piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Son günlerde İsrail ile İran arasındaki çatışmalar piyasaları da etkiledi. Altın geçen haftayı yükselişle noktaladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...