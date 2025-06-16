Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

Son dakika altın fiyatları, altın yatırımı yapanlarca gündemde. Dünyadaki önemli gelişmelerden etkilenen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere kadar yükselmişti. 16 Haziran Pazartesi günü ise gram altın 4.350 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altın güne 7.130 TL alış fiyatı ile başladı. Altındaki değişim nedeniyle canlı altın kuru ekranı takip ediliyor. Bugün altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 1

Altın alış ve satış fiyatları, yatırımcının yanı sıra piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Son günlerde İsrail ile İran arasındaki çatışmalar piyasaları da etkiledi. Altın geçen haftayı yükselişle noktaladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 2

16 HAZİRAN ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.350 TL
Satış fiyatı: 4.352 TL
Önceki kapanış: 4.328 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.130 TL
Satış fiyatı: 7.212 TL
Önceki kapanış: 7.045 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.427 TL
Satış fiyatı: 3.427 TL
Önceki kapanış: 3.430 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.260 TL
Satış fiyatı: 14.423 TL
Önceki kapanış: 14.091 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 28.067 TL
Satış fiyatı: 28.613 TL
Önceki kapanış: 28.024 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 7

Ata altın

Alış fiyatı: 28.944 TL
Satış fiyatı: 29.666 TL
Önceki kapanış: 29.055 TL

Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru - 8

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.455 TL
Satış fiyatı: 28.736 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL

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