Altın fiyatlarında son durum 16 Haziran: Bugün gram altın ne kadar? Canlı altın kuru

Altın alış ve satış fiyatları, yatırımcının yanı sıra piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Son günlerde İsrail ile İran arasındaki çatışmalar piyasaları da etkiledi. Altın geçen haftayı yükselişle noktaladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...