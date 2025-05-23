Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu?
Altın fiyatları yatırımcısının gündeminde. Hareketliliği devam eden altın 23 Mayıs Cuma gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın 4.158 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 6.824 TL alış fiyatı ile güne başladı. Piyasalar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını anbean takip ediyor. 23 Mayıs bugün altın kaç lira?
Son dakika altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor. Yatırımın yanı sıra düğün sezonunun da başlamasıyla çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları alıcının yakın takibinde. İşte, canlı altın fiyatları...