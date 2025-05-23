Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu?

Altın fiyatları yatırımcısının gündeminde. Hareketliliği devam eden altın 23 Mayıs Cuma gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın 4.158 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 6.824 TL alış fiyatı ile güne başladı. Piyasalar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını anbean takip ediyor. 23 Mayıs bugün altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 1

Son dakika altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor. Yatırımın yanı sıra düğün sezonunun da başlamasıyla çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları alıcının yakın takibinde. İşte, canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.157 TL - satış fiyatı: 4.157 TL - Önceki kapanış: 4.123 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.823 TL - satış fiyatı: 6.891 TL - Önceki kapanış: 6.835 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.646 TL - satış fiyatı: 13.780 TL - Önceki kapanış: 13.670 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.573 TL - satış fiyatı: 27.098 TL - Önceki kapanış: 27.170 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.207 TL - satış fiyatı: 27.434 TL - Önceki kapanış: 27.214 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.403 TL - satış fiyatı: 28.095 TL - Önceki kapanış: 28.170 TL

Altın fiyatlarında son durum 23 Mayıs: Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu, düşüyor mu? - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.239 TL - satış fiyatı: 27.466 TL - Önceki kapanış: 27.214 TL

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