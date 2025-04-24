Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık
Son dakika altın fiyatları anlık olarak yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altın alış ve satış fiyatlarındaki değişim canlı olarak erişime sunuluyor. 24 Nisan gram altın açılışını 4.098 TL alış fiyatı ile yaptı. Gram altının önceki kapanışı ise 4.098 oldu. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatlarındaki değişim gündemde. Perşembe günü çeyrek altın açılışını 6.814 TL'den yaparken yarım altın ise 13.630 TL açılış fiyatı ile güne başladı. Altın yatırımcısı ve piyasalar ''Bugün altın ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika altın fiyatları...