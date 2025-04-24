Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık

Altın fiyatlarındaki değişim gündemde. Perşembe günü çeyrek altın açılışını 6.814 TL'den yaparken yarım altın ise 13.630 TL açılış fiyatı ile güne başladı. Altın yatırımcısı ve piyasalar ''Bugün altın ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika altın fiyatları...