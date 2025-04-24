Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık

Son dakika altın fiyatları anlık olarak yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altın alış ve satış fiyatlarındaki değişim canlı olarak erişime sunuluyor. 24 Nisan gram altın açılışını 4.098 TL alış fiyatı ile yaptı. Gram altının önceki kapanışı ise 4.098 oldu. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık - 1

Altın fiyatlarındaki değişim gündemde. Perşembe günü çeyrek altın açılışını 6.814 TL'den yaparken yarım altın ise 13.630 TL açılış fiyatı ile güne başladı. Altın yatırımcısı ve piyasalar ''Bugün altın ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık - 2

24 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.094 TL / satış fiyatı: 4.094 TL / Önceki kapanış: 4.098 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.810 TL / satış fiyatı: 6.880 TL / Önceki kapanış: 6.816,00 TL

Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.618 TL / satış fiyatı: 13.769 / Önceki kapanış: 13.633 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.761 TL / satış fiyatı: 27.290 TL / Önceki kapanış: 27.929 TL

Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan: Gram altın kaç lira oldu, yükseldi mi? Canlı altın fiyatları anlık - 4

Ata altın alış fiyatı: 27.598 TL / satış fiyatı: 28.295 / Önceki kapanış: 28.957 TL

Reşat altını alış fiyatı: 27.185 TL / satış fiyatı: 27.455 TL / Önceki kapanış: 27.161 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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