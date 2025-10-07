Altın kritik eşiği geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Piyasalar altındaki artış nedeniyle temkinli. Altında son zamanların en yüksek rakamları görüldü. 6 Ekim Salı günü gram 5.313 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Önceki kapanışı ise 5.308 TL idi. Ons altın 3.961 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, güncel altın fiyatları...
Küresel gelişmeler altındaki seyri etkiliyor. ABD'de yaşananlar belirsizlikleri artırırken yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın da yukarı hareketini sürdürüyor. Gram altın 5.500 TL sınırında gezerken, çeyrek altın ise 9 bin TL olmak üzere. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu?