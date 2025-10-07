Altın kritik eşiği geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Küresel gelişmeler altındaki seyri etkiliyor. ABD'de yaşananlar belirsizlikleri artırırken yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın da yukarı hareketini sürdürüyor. Gram altın 5.500 TL sınırında gezerken, çeyrek altın ise 9 bin TL olmak üzere. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu?