Altın kritik eşiği geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Piyasalar altındaki artış nedeniyle temkinli. Altında son zamanların en yüksek rakamları görüldü. 6 Ekim Salı günü gram 5.313 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Önceki kapanışı ise 5.308 TL idi. Ons altın 3.961 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, güncel altın fiyatları...

Küresel gelişmeler altındaki seyri etkiliyor. ABD'de yaşananlar belirsizlikleri artırırken yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın da yukarı hareketini sürdürüyor. Gram altın 5.500 TL sınırında gezerken, çeyrek altın ise 9 bin TL olmak üzere. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu?

ALTIN FİYATLARI CANLI

ONS altın

Alış fiyatı: 3.963 USD
Satış fiyatı: 3.964 USD

Gram altın

Alış fiyatı: 5.314 TL
Satış fiyatı: 5.315 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 8.925 TL
Satış fiyatı: 8.994 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 17.850 TL
Satış fiyatı: 17.999 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 34.925 TL
Satış fiyatı: 35.602 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 36.017 TL
Satış fiyatı: 36.913 TL

Reşat altını

Alış fiyatı: 35.621 TL
Satış fiyatı: 35.889 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 35.591 TL
Satış fiyatı: 35.860 TL

