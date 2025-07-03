Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Canlı altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Altın fiyat grafiği anlık olarak değişiklik gösteriyor. 3 Temmuz Perşembe günü ise gram altın güne 4.299 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.997 TL alış fiyatı ile kapısını araladı. Piyasalar ve yatırımcılar ise ''bugün altın ne kadar?'' merak ediyor. İşte, anlık altın fiyatları...

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 1

Altın fiyatları anlık olarak artış ve düşüş gösteriyor. Bu nedenle altın yatırımı yapanlar ve piyasalar altının fiyatını kalem kalem her dakika takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 2

Gram altın

Alış fiyatı: 4.300 TL

Satış fiyatı: 4.300 TL

Önceki kapanış: 4.294 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.996 TL

Satış fiyatı: 7.058 TL

Önceki kapanış: 7.046 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.352 USD

Satış fiyatı: 3.352 USD

Önceki kapanış: 3.357 USD

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.998 TL

Satış fiyatı: 14.116 TL

Önceki kapanış: 14.092 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.293 TL

Satış fiyatı: 27.832 TL

Önceki kapanış: 27.952 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 7

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.906 TL

Satış fiyatı: 28.099 TL

Önceki kapanış: 28.055 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 8

Ata altın

Alış fiyatı: 28.146 TL

Satış fiyatı: 28.857 TL

Önceki kapanış: 28.981 TL

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? - 9

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.938 TL

Satış fiyatı: 28.131 TL

Önceki kapanış: 28.055 TL

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