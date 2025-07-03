Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Canlı altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Altın fiyat grafiği anlık olarak değişiklik gösteriyor. 3 Temmuz Perşembe günü ise gram altın güne 4.299 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.997 TL alış fiyatı ile kapısını araladı. Piyasalar ve yatırımcılar ise ''bugün altın ne kadar?'' merak ediyor. İşte, anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları anlık olarak artış ve düşüş gösteriyor. Bu nedenle altın yatırımı yapanlar ve piyasalar altının fiyatını kalem kalem her dakika takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...