Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımcısı ise hafta sonu altının alış ve satış fiyatını takip ediyor. Önceki kapanışını 4.033 TL'den yapan gram altın haftayı ise 3.999 TL alış fiyatı ile bitirdi. Çeyrek altın ise 6.654 TL alış fiyatı ile haftayı tamamladı. İşte, son dakika altın fiyatları...

Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları - 1

Altın alış ve satış fiyatı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın, son günlerde düşüş yaşıyor. Ons altın son alış fiyatı 3.202 TL iken satış fiyatı da 3.203 TL oldu. Peki, hafta sonu altın kaç lira?

EKONOMİ HABERLERİ

Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları - 2

ALTIN KAÇ LİRA (18 MAYIS)?

Gram altın alış fiyatı: 3.999 TL - satış fiyatı: 4.001 TL / Önceki kapanış: 4.033 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.654 TL - satış fiyatı: 6.739 TL / Önceki kapanış: 6.738 TL

Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları - 3

Gram altın alış fiyatı: 3.999 TL - satış fiyatı: 4.001 TL / Önceki kapanış: 4.033 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.654 TL - satış fiyatı: 6.739 TL / Önceki kapanış: 6.738 TL

Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.535 TL - satış fiyatı: 26.832 TL / Önceki kapanış: 26.830 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.840 TL - satış fiyatı: 27.531 TL / Önceki kapanış: 27.378 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.567 TL - satış fiyatı: 26.864 TL / Önceki kapanış: 26.830 TL

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