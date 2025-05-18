Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları

Altın alış ve satış fiyatı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın, son günlerde düşüş yaşıyor. Ons altın son alış fiyatı 3.202 TL iken satış fiyatı da 3.203 TL oldu. Peki, hafta sonu altın kaç lira?