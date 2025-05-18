Altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 18 Mayıs: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın canlı fiyatları
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımcısı ise hafta sonu altının alış ve satış fiyatını takip ediyor. Önceki kapanışını 4.033 TL'den yapan gram altın haftayı ise 3.999 TL alış fiyatı ile bitirdi. Çeyrek altın ise 6.654 TL alış fiyatı ile haftayı tamamladı. İşte, son dakika altın fiyatları...
Altın alış ve satış fiyatı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın, son günlerde düşüş yaşıyor. Ons altın son alış fiyatı 3.202 TL iken satış fiyatı da 3.203 TL oldu. Peki, hafta sonu altın kaç lira?