Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru
Yatırımcılar ve piyasalar, altında son durumu anlık olarak takip ediyor. Dalgalı bir grafik çizen altının gramı 24 Haziran Salı gününe 4.270 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.000 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Peki, altın kaç lira oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler sürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, dünya genelindeki gelişmelerin altına etkisini de yakından gözlüyor. İşte, canlı altın fiyatları...