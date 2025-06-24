Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru

Yatırımcılar ve piyasalar, altında son durumu anlık olarak takip ediyor. Dalgalı bir grafik çizen altının gramı 24 Haziran Salı gününe 4.270 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.000 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Peki, altın kaç lira oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler sürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, dünya genelindeki gelişmelerin altına etkisini de yakından gözlüyor. İşte, canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 2

ALTIN NE KADAR? (24 HAZİRAN)

Gram Altın
Alış fiyatı: 4.270 TL
Satış fiyatı: 4.271 TL
Önceki kapanış: 4.291 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 3

Çeyrek Altın
Alış fiyatı: 7.001 TL
Satış fiyatı: 7.058 TL
Önceki kapanış: 7.100 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 4

Ons Altın
Alış fiyatı: 3.348 TL
Satış fiyatı: 3.348 TL
Önceki kapanış: 3.368 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 5

Yarım Altın
Alış fiyatı: 13.998 TL
Satış fiyatı: 14.113 TL
Önceki kapanış: 14.200 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 6

Tam Altın
Alış fiyatı: 27.802 TL
Satış fiyatı: 28.351 TL
Önceki kapanış: 28.289 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 7

Cumhuriyet Altın
Alış fiyatı: 27.911 TL
Satış fiyatı: 28.098 TL
Önceki kapanış: 28.269 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 8

Ata Altın
Alış fiyatı: 28.671 TL
Satış fiyatı: 29.394 TL
Önceki kapanış: 29.330 TL

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 9

Reşat Altın
Alış fiyatı: 27.944 TL
Satış fiyatı: 28.130 TL
Önceki kapanış: 28.269 TL

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın ne kadar oldu? 24 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru - 10
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