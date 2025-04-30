Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika altın fiyatlarındaki değişim piyasaların gündeminde. Rekor seviyelere kadar yükselen altın, içinde bulunduğumuz haftada altın aşağı yönlü harekete başladı. Altın alıcı ve satıcıları için gram altın güne 4.092 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.722 TL olarak açılış yaptı. Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında değişim sürüyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar, 30 Nisan altın fiyatlarını ve kapalı çarşı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? İşte, altında son durum...