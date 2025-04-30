Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatlarındaki değişim piyasaların gündeminde. Rekor seviyelere kadar yükselen altın, içinde bulunduğumuz haftada altın aşağı yönlü harekete başladı. Altın alıcı ve satıcıları için gram altın güne 4.092 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.722 TL olarak açılış yaptı. Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar?

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - 1

Altın fiyatlarında değişim sürüyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar, 30 Nisan altın fiyatlarını ve kapalı çarşı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? İşte, altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - 2

30 NİSAN ALTIN FİYATLARI 

Gram altın alış fiyatı: 4.092 TL - Satış fiyatı: 4.092 TL - Önceki kapanış: 4.105 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.722 TL - Satış fiyatı: 6.783 TL - Önceki kapanış: 6.814 TL

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.445 TL - Satış fiyatı: 13.567 TL - Önceki kapanış: 13.627 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.424 TL - Satış fiyatı: 26.946 TL - Önceki kapanış: 26.879 TL

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.813 TL - Satış fiyatı: 27.036 TL - Önceki kapanış: 27.151 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.249 TL - Satış fiyatı: 27.938 TL - Önceki kapanış: 27.868 TL

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - 5

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın alış: 4111 / satış: 4164
Çeyrek Altın alış: 6735/ satış: 6793
Yarım Altın alış: 13469 / satış: 13587
Tam Altın alış: 26856 / satış:27070

(Not: Haber içerisindeki altın fiyatlar saat 08:25'te girilmiştir.)

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

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