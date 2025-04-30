Altın ne kadar oldu? 30 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında değişim sürüyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar, 30 Nisan altın fiyatlarını ve kapalı çarşı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? İşte, altında son durum...