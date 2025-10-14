Altın rekor tazeliyor! Son dakika altın fiyatları: 14 Ekim gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yeni haftayla beraber yükselmeye devam ediyor. Piyasalara paralel olarak fiyat değişimi yaşayan altın 14 Ekim Salı gününe yine rekor oranlarla başladı. Gram altın satış fiyatı 5.604 TL iken önceki kapanışı ise 5.524 TL oldu. Çeyrek altın 9 bin sınırını aştı. İşte, güncel altın fiyatları...
Son dakika altın alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişim, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmelerle beraber altında rekor seviyeler görülmeye başladı. Çeyrek altın 14 Ekim Salı gününe 9.480 TL alış fiyatı başladı. Peki, bugün altın yükseliyor mu, ne kadar oldu?