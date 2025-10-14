Altın rekor tazeliyor! Son dakika altın fiyatları: 14 Ekim gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni haftayla beraber yükselmeye devam ediyor. Piyasalara paralel olarak fiyat değişimi yaşayan altın 14 Ekim Salı gününe yine rekor oranlarla başladı. Gram altın satış fiyatı 5.604 TL iken önceki kapanışı ise 5.524 TL oldu. Çeyrek altın 9 bin sınırını aştı. İşte, güncel altın fiyatları...

Son dakika altın alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişim, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmelerle beraber altında rekor seviyeler görülmeye başladı. Çeyrek altın 14 Ekim Salı gününe 9.480 TL alış fiyatı başladı. Peki, bugün altın yükseliyor mu, ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLRI (14 EKİM)

Gram altın

Alış: 5.608 TL
Satış: 5.609 TL
Önceki kapanış:  5.524 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.386 TL
Satış: 9.494 TL
Önceki kapanış: 9.354 TL

Ons altın

Alış: 4.176 USD
Satış: 4.176 USD
Önceki kapanış: 4.110 USD

Yarım altın

Alış: 18.771 TL
Satış: 18.992 TL
Önceki kapanış: 18.715 TL

Tam altın

Alış: 36.231 TL
Satış: 36.941 TL
Önceki kapanış: 36.770 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 37.431 TL
Satış: 37.820 TL
Önceki kapanış: 37.264 TL

Reşat altını

Alış: 37.467 TL
Satış: 37.855 TL
Önceki kapanış: 37.264 TL

Ata altın

Alış: 37.363 TL
Satış: 38.301 TL
Önceki kapanış: 38.124 TL

