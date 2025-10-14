Altın rekor tazeliyor! Son dakika altın fiyatları: 14 Ekim gram altın ne kadar oldu?

Son dakika altın alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişim, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmelerle beraber altında rekor seviyeler görülmeye başladı. Çeyrek altın 14 Ekim Salı gününe 9.480 TL alış fiyatı başladı. Peki, bugün altın yükseliyor mu, ne kadar oldu?