Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru
Altın fiyatlarında artış sürüyor. Altın yatırımcıları ise gram altın alış ve satış fiyatlarında son duruma odaklandı. Gram altın önceki kapanışını 4.076 TL iken 21 Nisan açılışını ise 4.144 TL ile yaptı. Çeyrek altın güne 6,839 TL alış fiyatı ile başladı. Bugün altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...
Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatlarında son durum anlık olarak tajip ediliyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altının fiyatı son dönemde yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasalar altının son durumunu anbean izliyor. İşte, 21 Nisan altın fiyatı...