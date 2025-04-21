Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru

Altın fiyatlarında artış sürüyor. Altın yatırımcıları ise gram altın alış ve satış fiyatlarında son duruma odaklandı. Gram altın önceki kapanışını 4.076 TL iken 21 Nisan açılışını ise 4.144 TL ile yaptı. Çeyrek altın güne 6,839 TL alış fiyatı ile başladı. Bugün altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...

Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru - 1

Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatlarında son durum anlık olarak tajip ediliyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altının fiyatı son dönemde yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasalar altının son durumunu anbean izliyor. İşte, 21 Nisan altın fiyatı...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru - 2

ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI

Gram altın alış fiyatı: 4.142 TL / satış fiyatı: 4.143 tL / Önceki kapanış: 4.76 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.838 TL / satış fiyatı: 6.885 TL / Önceki kapanış: 6.65 TL

Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.681 TL / satış fiyatı: 13.774 TL / Önceki kapanış: 13.530 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.462 TL / satış fiyatı:26.985 TL / Önceki kapanış: 26.798 TL

Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru - 4

Reşat altını alış fiyatı: 27.313 TL / satış fiyatı: 27.478 TL / Önceki kapanış:26.957 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.289 TL / satış fiyatı: 27.979 TL / Önceki kapanış: 27.785 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Altın fiyatları 08:25'te girilmiştir.)

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