Altın son dakika fiyatları: 21 Nisan gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın kuru

Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatlarında son durum anlık olarak tajip ediliyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altının fiyatı son dönemde yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasalar altının son durumunu anbean izliyor. İşte, 21 Nisan altın fiyatı...