Altın ve gümüş fiyatları canlı grafik 11 Şubat 2026: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL? Gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum, altın, gümüş ve değerli metallerin düşüş eğilimini sona erdirmesinin ardından yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz sinyallerinin ardından altın ve gümüş fiyatları yeni bir ivme kazandı. Hem iç piyasada hem de ons tarafında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıyı "Altın ve gümüş fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yöneltti. Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL?