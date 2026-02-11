Altın ve gümüş fiyatları canlı grafik 11 Şubat 2026: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL? Gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?
11.02.2026 09:06
Aydın Kayar
Altın ve gümüş fiyatlarında son durum, altın, gümüş ve değerli metallerin düşüş eğilimini sona erdirmesinin ardından yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz sinyallerinin ardından altın ve gümüş fiyatları yeni bir ivme kazandı. Hem iç piyasada hem de ons tarafında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıyı "Altın ve gümüş fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yöneltti. Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL?
Altın ve gümüş fiyatlarının ne kadar olduğu, gram altın, gram gümüş ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından 11 Şubat tarihinde sorgulanmaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarının güncel alış satış rakamları merak ediliyor. Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL?
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 7.090,88
Gram altın satış: 7.091,79
GRAM GÜMÜŞ ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram gümüş alış: 115,48
Gram gümüş satış: 115,57
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 11.887,00
Çeyrek altın satış: 12.036,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 5.061,02
Ons altın satış: 5.061,67
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 23.773,00
Yarım altın satış: 24.072,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 46.747,17
Tam altın satış: 47.777,64
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 47.400,00
Cumhuriyet altını satış: 47.960,00