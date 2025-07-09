Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?

Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Gün içinde dahi değişimler yaşayan altın fiyatı, 9 Temmuz gününe düşüşle başladı. Gram altın 4.243 TL alış fiyatıyla günün açılışını yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.816 TL'den başlangıç yaptı. Tam altın alışı ise 27.575 TL oldu. Peki, bugün altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL?

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 1

9 Temmuz altın alış ve satış fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yatırım yapanlar ve piyasanın diğer bileşenleri altında son durumu her gün canlı olarak izliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları son dakika...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 2

9 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı:  4.243

Satış fiyatı: 4.243

Çeyrek altın

Alış fiyatı:  6.816

Satış fiyatı: 6.971

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı:  13.591

Satış fiyatı: 13.942

Tam altın

Alış fiyatı:  27.575

Satış fiyatı: 27.776

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 4

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı:  28.321

Satış fiyatı: 28.749

Ata altın

Alış fiyatı:  28.119

Satış fiyatı: 28.822

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 5

Reşat altın

Alış fiyatı:  28.353

Satış fiyatı: 28.781

Ons altın

Alış fiyatı:  3.292

Satış fiyatı: 3.292

Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? - 6

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