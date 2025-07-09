Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?
Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Gün içinde dahi değişimler yaşayan altın fiyatı, 9 Temmuz gününe düşüşle başladı. Gram altın 4.243 TL alış fiyatıyla günün açılışını yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.816 TL'den başlangıç yaptı. Tam altın alışı ise 27.575 TL oldu. Peki, bugün altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL?
9 Temmuz altın alış ve satış fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yatırım yapanlar ve piyasanın diğer bileşenleri altında son durumu her gün canlı olarak izliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları son dakika...